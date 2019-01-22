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رياضية

2019/01/22

2019/01/22


الهلال يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بمواجهة الأشانتي



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يستهل الهلال مشواره في مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية” بمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني في الثالث من شهر فبراير المقبل بالجوهرة الزرقاء، وسيرحل في الجولتين الثانية والثالثة إلى زامبيا.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأزرق ناكانا يوم 13 فبراير وزيسكو في الـ24 من الشهر ذاته.

وسيستضيف الهلال فريق زيسكو يوم 3 مارس قبل السفر إلى غانا ومواجهة الأشانتي في الجولة الخامسة يوم 10 من نفس الشهر، ليختتم الأزرق مواجهاته في المجموعة بلقاء ناكانا الزامبي في الجوهرة الزرقاء يوم 17 مارس.

هذا وكانت القرعة قد صنفت الهلال ضمن فرق المستوى الثاني وعلى رأس القائمة.

يُشار أن الهلال قد تأهل إلى مرحلة المجموعات عقب تغلبه على موكورا الرواندي بنتيجة 3/1 .

شبكة الشروق

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