“الكاردينال”: نتعهد بإصلاح خلل الجهاز الفني









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أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال “أشرف سيد أحمد الكاردينال” ملاحظة على أداء الفريق بعد التأهل لمجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية رغم الخسارة أمام مضيفه موكورا الرواندي (1ـ0) وقد بارك رئيس الهلال تأهل الفريق لمرحلة المجموعات وهنأ جماهير النادي، واصفا الأمر بالجميل، وقال خلال حديثه لفضائية الهلال الهدف الرئيس من مباراة الإياب قد تحقق وهو تأهل الهلال للمجموعات،

لكنه يتحدث بعين المشاهد للمباراة وليس كرئيس ولا يتحدث كاختصاصي فني وأوضح كنت اعتقد أن الأداء كان يجب أن يتسم الأداء بالرجولة والقوة، وأضاف “الكاردينال” إن شاء الله نصلح الخلل الموجود بالجهاز الفني، ونهنئ اللاعبين ونتمنى لهم المزيد من التقدم يذكر أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها الهلال لمرحلة مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية.

صحيفة المجهر السياسي.