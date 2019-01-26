عبدالرحمن الصادق المهدي يشرف مهرجان سباقات الهجن بأمبدة

شرف اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية بحضور الاستاذ اليسع الصديق التاج رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم والاستاذ صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم والاستاذ عبداللطيف عبدالله فضيلي معتمد محلية امبدة رئيس اتحاد الهجن السوداني، رئيس اتحاد الهجن ولاية الخرطوم، والقيادات الشعبية والتشريعية والتنفيذية ومديري الإدارات والمسؤولين والمهتمين بقضايا الهجن؛ شرفوا المهرجان الذي نظمه نادي امبدة لسباقات الهجن بمشاركة أندية الهجن بالولايات لنصرة وتأييد رئيس الجمهورية وإحياء ذكرى تحرير الخرطوم.
مساعد رئيس الجمهورية بارك للمشاركين والفائزين نجاح الاحتفال، مبينا أن أهل السودان هم أهل إبل وأهل كرم وشجاعة، وأن الدولة تعمل على رفع الاقتصاد بزيادة الإنتاح والانتاجية، وأن الدولة ماضية في وضع الخطط والبرامج لإدارة الحوار بين ابنائه بهدف الوصول لصيغة وطنية جامعة لاستقرار السودان والمضي نحو التنمية.
وزير الشباب والرياضة الأستاذ اليسع الصديق التاج؛ أكد أن أهل الهجن لهم الدور البارز في تحريرالخرطوم وأن الاحتفال جمع كل أهل السودان لإحياء هذه الذكرى ممتدحا تضامن أهل امبدة والاهتمام بالتنمية، وحث الدولة على دعم قضايا الهجن، ووعد بتسجيل المضمار وإنشاء المضمار الدائري بالتنسيق مع محلية امبدة ودعم شباب الريف لمزيد من الإنتاج.
وحيا معتمد امبدة اتحادات الهجن والمنظمين للبرامج، مؤكدا وقوف المحلية بتأهيل وتسجيل الاتحاد وتأهيل الطرق والمسارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ بجانب المضمار، مشيدا بدور النادي في إحياء ذكرى تحرير الخرطوم الذي أصبح ذكرى خالدة في تاريخ الأمة السودانية، وحيا الرعيل الأول والثورة المهدية، كما حيا دور المجلس بالوقوف مع المحلية في دعم قضايا الشباب والرياضة.
الخرطوم 26-1-2019 (سونا)