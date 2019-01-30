مدرس ومحاسب واجتماعي يحكمون مواجهة الهلال والأشانتي

مع اقتراب موعد مواجهة الهلال لفريق الأشانتي كوتوكو الغاني يوم الأحد المقبل يترقب عشاق الهلال الظهور الأول للأزرق في مرحلة المجموعات بالمسابقة الكونفدرالية، وهي المواجهة التي أسندت إدارتها لطاقم تحكيم مصري بقيادة حكم الوسط محمود البنا، ومن خلال دراسة للسيرة الذاتية فإن طاقم التحكيم المصري مرشح للخروج بالمواجهة لبر الأمان رغم القلق الذي يشعر به المحبين من التحكيم الافريقي، ويدير المواجهة الحكم المصري محمود زكريا البنا المدرس الشرعي بمدرسة الكفر البحري، بمعاونة أحمد محروس غندور المحاسب بأحد شركات البترول ويوسف وحيد الذي يحمل شهادة البكلاريوس في الخدمة الإجتماعية، بينما يعتبر الحكم الرابع تحسين ابو السادات وهو مدرس رياضيات.
صحيفة السوداني.