صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير

أعلن نادي ليفر بول الإنجليزي، اليوم الاثنين، فوز لاعبه المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير/كانون الثاني ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
جاء إعلان فوز “الملك المصري” باللقب عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، وذلك بعد أن شارك صلاح، الفرعون المصري، مع فريقه في الدوري خلال 4 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف.
في سياق آخر، سخر برنامج تلفزيوني تونسي من صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ما أثار غضب الكثير من عشاق ومتابعي اللاعب الملقب بالفرعون المصري.
أثارت سخرية البرنامج التونسي “أمور جدية”، المذاع عبر فضائية “الحوار التونسي” من اللاعب محمد صلاح، استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي، وهاجم الآلاف الصفحة الرسمية للقناة التونسية، حسبما ذكر موقع RT.
وتسببت سخرية البرنامج من صلاح في موجة تعليقات غاضبة من محبي الفرعون المصري بغضب على منشور القناة، بسبب السخرية من أحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي، كما اتهموا القناة بمحاولة إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والتونسية.
سبوتنيك