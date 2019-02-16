المريخ يتأهل لنصف نهائي كأس زايد لأبطال العرب

تأهل المريخ إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد تحقيقه انتصاراً غالياً على فريق مولودية الجزائري بثلاثة أهداف على مدار شوطي المباراة التي جرت أحداثها بإستاد المريخ بأمدرمان يوم السبت في ربع نهائي كأس زايد لأبطال العرب.
وكان فريق المريخ حقق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب بالتعادل السلبي أمام الفريق الجزائري، وفوزه يوم السبت يؤهله لنصف نهائي البطولة العربية.
وأحزر الهدف الأول للمريخ اللاعب محمد الرشدي، فيما أحزر الهدف الثاني والثالث اللاعب محمد عبدالرحمن. والنتجة تذهب بالمريخ مباشرة إلى نصف نهائي البطولة العربية، وسيلتقي المريخ فريق النجم الساحلي في سوسة يوم 27 من الشهر.
حظيت مباراة المريخ وفريق مولودية الجزائري بحضور جماهيري كثيف ضاقت به المدرجات خاصة وأن القطاعات الجماهيرية المريخية استبقت المباراة باجتماعات مكثفة بدار النادي للتنسيق للاحتشاد الجماهيري.
شبكة الشروق