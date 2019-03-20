فيديو.. بائع خضار بالخرطوم يتحرش جنسياً بفتاة في الشارع العام والفتاة تستجيب له وتتجاوب معه وتثير غضب الأسافير

أثار مقطع فيديو تم نشره أمس الثلاثاء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وبعض التطبيقات ضجة واسعة في السوشيال ميديا.
الفيديو الذي شاهدته محررة موقع النيلين أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تحسروا على الأفعال المسئية التي حملها الفيديو.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره عبر كاميرا هاتف جوال في الشارع العام بائع خضار وهو يتحرش جنسياً بفتاة أمام عربة خضاره, دون أي مقاومة أو رفض من الفتاة التي نالت نصيب الأسد من السخط والانتقاد العنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفسر متابعون وناشطون استسلام الفتاة لتحرشات بائع الخضار على أنها أصبحت معتادة على هذه الأفعال المشينة من الرجل, وقال المتابعون في معظم تعليقاتهم: (قطعاً هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر, واستسلام الفتاة لأفعال بائع الخضار من لمس جسدها في مناطق حساسة والاحتكاك بها يعني أن الرجل والفتاة قد اعتادا على فعل هذا السلوك القبيح في الشارع العام, ولكن الكاميرا هذه المرة فضحتهما).
موقع النيلين يعتذر عن نشر مقطع الفيديو بسبب الأفعال الفاضحة والقبيحة التي يحملها بداخله.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
16 التعليقات
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عابد
2019/03/20 at 3:43 م (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعة من باب النصح والمناصحة الخوض في اعراض الناس ونشر الكلام العيب هذا لا يخدم مجتمع من ينشر مشارك في الاثم مشارك في اشاعة الفاحشه اليوم لاحظوا لقلوب الناس ماتت قتل نهب وسلب ولا تهتز مشاعر الناس يوجد قانون الاداب وهذا الفيديو يجب تقديم من نشره ومن تسبب البنت ومن معها من سفيه دا ليس صعب امن المعلومات بجيبوها في يوم واحد وتاخذ عقابها بدون اشانه سمعه جريمة الزنا لعظمتها وجريمة فتاكة بالمجتمع ربنا حدد اربعه شهود لاثباتها ربنا هو العدل .. الستر الستر واجب لكن هذا تصرف لاشانة سمعة اعراض الناس لمصلحة من هذه التصرفات لا يمكن يقبل بها شخص له نخوة او يخشى اعراض الناس والمجتمع اكرر بدون ما نسمع قنوات ومنظمات تتسلق اتركوا هذه الافعال للامن المعلوماتي للدولة .. من صور ونشر يعاقب من ارتكب يعاقب بدون اعلان
ابوهبه
2019/03/20 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
قال عمر رضى الله عنه احيو الحق بذكره واميتو الباطل بتركه،،،،،،،،،،يا ناس النيلين فى داعى لخبر مثل هذا ،،،،
Deej
2019/03/20 at 3:53 م (UTC 2) رابط التعليق
تعتذرو عن نشر الفيديو لكن جايبين الخبر
محررة النيليىن مفروض تمشي تشوف ليها شغله
امشي ورقي ليك ملوخيه
وطني
2019/03/20 at 4:27 م (UTC 2) رابط التعليق
مَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة ، كان ينبغي على من صور المقطع ان يستر هؤلاء ويقدم لهم النصح بدلاً من هذه الفضيحة التي ربما تجر وراها اشياء اكبر من هذا الفعل
اللهم استرهم
كبريت
2019/03/21 at 9:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله انا زيك استغرب ليه لمن الواحد يشوف اخوه في موقف كعب يصورو من غير علمو وينشر المقطع… يا اخي والله حرام
انا بشوف الصور المقطع لازم ياخد عقاب اكبر من عقاب الناس في المقطع…. انا لله وانا اليه راجعون
بت ابراهيم
2019/03/20 at 10:27 م (UTC 2) رابط التعليق
يفضحوا شنووو ؟!! علي فكرة يا رجال الموضوع دا منتشر بشكل كبير في بياعين قعد يتحرشوا بالنسوان الا ما رحم ربي منهم .. الكلام دا للاسف عادي وبيحصل لكن مسكوت عنه في مجتمعنا في حريم ضعاف النفوس بتسكت عشان يرخص السلعة سواء ملابس او خضار وفي بنات ناس بيعملوا ليه فضيحة معتبرة وفي نسوان بيسكتوا ويمشوا خوفا من الفضايح وانه البائع يلبسها تهمة ويقول هي الاتحرشت بيه
تــــــــاق
2019/03/21 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
عيب عيب عيب .. ليه كده يا عديمة الوليان .. وحتى البائع الحقير البنت في عمر بنتك
ابو عبدالرحمن
2019/03/21 at 9:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
العيب على الشخص الذى صور الفديو ….. طيب انت شفت بعينك المنظر امامك لماذا ام تمنعه وان كان المصور فتاة ايضا يمكنك منع ذلك لكن تصوير وتشهير هذا لا يقبله الشرع … هذا الفديو يمكن ان يدمر حياة اسر كاملة اذا كنت لا تدرك مردوده ..
الله امر بالستر والنهى عن المنكر ولم يامرنا بالتشهير … المجتمع مليء بمثل هذه الممارسات وعلى مستويات عالية .
نسال الله ان يحفظ ابناءنا …
محمد أحمد
2019/03/21 at 10:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم أولا نحن نعتب على موقع النلين في إيراد إى ساقط قول وأخلاق عبر صفحاتكم هل تدرون بفعلتكم هذه دمرتم أسرة فالفيديو منتشر قول مردود عليكم ولا يعتبر مبرر لانزاله عبر الموقع فاذا كان اي فيديو منتشر عبر وسائل التواصل وتقومون ببثه فانتم ليس وسيلة اعلامية مبتكرة ولا تعرف السبق الصحفي والذين يعلقون بقولهم ان الفتاة استجابت وخلافه لا تخوضوا في اعراض الناس والوزر والإثم على من نشرت الفيديو فهذه جارة سوء ومتطفلة لم تراعى حرمة عرض وجيرة ففضحت الفتاة والله لفعلها أعظم جرما وألماً من الفاعلين أنفسهم الله المستعان على أخلاق ذهبت وفضائل دفنت ووريت الثري والله الناس محتاجة لثورة اخلاقية وقيمية قبل اجتثاث الحكومة السودان اصيب في اخلاقه حكاماً ومحكومين ولا وازع ديني يردع ولا سلطان يخاف
كلام
2019/03/21 at 10:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
طبعاً دة كلو من نسج خيال بت الخفجي هههههه
مافي فديو زي دة واتحداك تلقاهو في اي مكان غير في خيال بنت الخفجي المريض
Murfa
2019/03/21 at 11:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل على كاتبة الموضوع دعى الخلق للخالق.
Lolla noor
2019/03/21 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولا قوة الا بالله علامات الساعة
ممدوح
2019/03/22 at 11:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللهم سترك الجميل نسألك ربي يحفظ للجميع اللهم استرهم واستر الجميع وباب التوبة مفتوح بكدة صار صعبا الله يهدي
ود الباشا
2019/03/24 at 12:31 م (UTC 2) رابط التعليق
والله عيب عيب عيب على الموقع وعلى محررة ان يقوم بنشر هذة الاخبار
اخجلو من نفسكم شوية تفو عليكم تفوووووو
ود الباشا
2019/03/24 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق
والله عيب عيب عيب على الموقع وعلى محررة ان يقوم بنشر هذة الاخبار
اخجلو من نفسكم شوية تفو عليكم تفوووووو
KAKA
2019/08/22 at 8:26 م (UTC 2) رابط التعليق
مدنيااااااو