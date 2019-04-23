الكاردينال يعد بتحفيز اللاعبين

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال عن حافز خاص للاعبين حال نجح عناصر الفريق الأول في التفوق على فريق النجم الساحلي التونسي مساء اليوم، وكان رئيس نادي الهلال الدكتور أشرف الكاردينال على اتصال دائم ببعثة الهلال الموجودة بمصر قبل أن يصل بنفسه لدعم اللاعبين والوقوف معهم في مواجهة حسم النجم.
صحيفة السوداني
2 التعليقات
تسقط بس
2019/04/23 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
أب برنيطة ده لسة حايم
مندسي وين امرق مرق جلدك
الزول ده عندو شغلانية غسيل اموال مع وداد و ثروته زاتا فيها فساد كبير قضية رشاوي و شيكات الجمارك و ابوه كان ماسك الجمارك و شغال جغم
يوسف كبشور
2019/04/23 at 4:10 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الكردنال عامل ذكي ذهب لمصر في توقيت غير مسبوق مع فريقه الهلال مدعيا موازرتهم وتشجيعهم وتحفيزهم بالأموال ولكن هو في الحقبقة ذاهبا لمصر لأنه رأي أن رئيس نادي المريخ السابق جمال الوالي قد اعتقلوه بسجن كوبر وهو عاوز علشان ينسوه فهو له علاقات مشبوهة مع قادة النظام السابق ولا ننسي رقصته المشورة التي رقصها مع البشير الراقص بالجوهرة الزرقاء ومعاهم عبدالرحيم الحسين وجماعة من الكيزان فما وراء هذا الرقيص والصداقة . يا كردنه كل شيء حيبين .