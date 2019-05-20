والي الشمالية يلتقي رئيس الاتحاد المحلي لكرةالقدم

التقى والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري في إطار زيارته للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية اليوم، التقى برئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بدنقلا الأستاذ خالد شريف وعدد من رواد استاد دنقلا وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالشمالية الأستاذ محمد عبد الفتاح محمد سليم ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة.
وبحث اللقاء جملة من القضايا التي تهم الشأن الرياضي خاصة الجوانب المتعلقة بعمليات التأهيل والصيانة باستاد دنقلا، كما تلقى الوالي خلال اللقاء الدعوة من الاتحاد المحلي لكرة القدم بدنقلا ورواد الاستاد لحضور حفل الإفطار الجماعي السنوي للرياضيين والذي سيتم من خلاله تأبين فقيد الرياضة ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم السابق مولانا عبد العزيز كامل الشروني وذلك يوم الجمعة القادم باستاد دنقلا .
وأكد والي الشمالية المكلف دعم الولاية واهتمامها بقضايا الرياضة والرياضيين وتعهد بمواصلة العمل والجهد في تأهيل وصيانة استاد دنقلا وتكفل بالمحول الجديد لمعالجة مشكلة ضعف التيار الكهربائي بالاستاد بجانب توفير المياه للنجيل وصيانة المقصورة الرئيسية وأعلن تبرعه بثلاثة مبردات للمياه داخل الاستاد.
سونا