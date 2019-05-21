رسميًا..الهلال يفسخ عقد ثلاثة من لاعبيه

أعلن نادي الهلال عن إنهاء تعاقده مع ثلاثة من لاعبيه البرازيلي جيوفاني والمالي ديارا والنيجيري إيمانويل وذلك اليوم”الثلاثاء” بمكاتب اتحاد كرة القدم السوداني.
وقال عضو مجلس الهلال عبد اللطيف هارون في تصريح مقتضبٍ لـ”باج نيوز” إن الإجراءات تمّت وفق القانون، وإنّه تمّ إيداع كل مستحقاتهم باتحاد الكرة.
ومؤخرًا، دفع رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال باستقالته من منصبه في أعقاب وداع الفريق لبطولة الكنفدرالية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.
وكان نادي الهلال قد أمنّ في وقتٍ سابق الإبقاء على الأوغندي جمال سالم وإدريس أمبومبو في كشف الفريق.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
ابوعبدالله
2019/05/22 at 9:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
ديارا ما مفروض يشطب كان مفروض يشطب المهاجم امبومبو وجمال سالم والنيجيري ايمونويل والبرازيلي
ديارا الهلال في حوجة له خاصة انه نجحج في خانته وبعد شطب العديد من المدافعين وعلى الهلال ان لا يفرط في وليد الشعلة وتسجيل مهاجم بدلا من امبومبو والابقاء على ديارا لازم ولا يتم شطبه لحين ايجاد الافضل منه (تخبط)