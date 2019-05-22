المجلس العسكرى الإنتقالي في السودان يعلن فك تجميد التنظيمات النقابية

عكف المجلس العسكرى الإنتقالي على مراجعة القرارات التى تم إتخاذها خلال هذه المرحلة الإستثنائية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظاً على
المصالح العامة والخاصة حيث يتم إتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التي قد تحدث بموجب القرارات المتخذة في الوقت الراهن
وفى هذا الإطار تم معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والإلتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيما ت حيث تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات إلتزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيون لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية و إعمالاً للقوانين المنظمة ليتم إتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية وبناء وإستناداعلي ماجاء أعلاه فقد أصدر المجلس العسكري الإنتقالي ظهر اليوم 22 مايو 2019م قرارا قضي بإلغاء تجميد نشاط نقابات وإتحادات مهنية وشمل ذلك كل من
أ. النقابات المهنية.
ب. الإتحادات المهنية.
ج.الإتحاد العام لأصحاب العمل القومي.
ويسري القرار من تأريخ التوقيع عليه.
إعلام المجلس العسكري الإنتقالي الخرطوم 22 مايو2019
2 التعليقات
حر الراي
2019/05/22 at 9:32 م (UTC 2) رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر ممتاز
والمحلس و البرهان صمام الامان
ونكرر
هنا نميز الخبيث من الطيب
وكما قال البرهان الحصه وطن
لكن هناك فئه منحرفه لا تعرف او تجهل معني وطن او وطنيه
لو كان هؤلاء الشرزمه يهود لاحترمو هذا الشهر الكريم وانسان هذه البلاد الطيبه المتدين بطبعه
بعد ان اتضح للجميع الان ان عصابه التغيير والحريه ونسحب منهم الشرفاء الصامتين الذين ماكان
لهم الصمت ان القياده فيها يساريه المنهج علمانيه الهوي فلا عذر لمن وقف او دعم او ساند بعد اليوم،علي رئاسه الجمهوريه المجلس العسكري مهام فوريه
@ اعاده كل من فصل او اقال اذا لم تثبت تهمه عليه او لحين التسلم والاستلام اذا كان هناك داعي
@ استدعاء الاحتياطي الوطني المهني وتمكينهم من الاداره لحين
@ فصل وانهاء خدمه فوريه لكل من ساهم او اشترك او نفذ اي مؤامره ضد البلاد والعباد من تعطيل وتهديد وانهيار
@استدعاء الدفاع الشعبي المليوني للاسناد ف كل المنافذ والثغور والاماكن ف العاصمه والاقاليم وتامين المنشاءات العامه
@ اطلاق جهاز الامن القومي القوي للدعم والمسانده والتمحيص والتدقيق والكشف والمراقبه
@ فتح بلاغات واوامر قبض لكل عميل او متمرد او تابع للحريه والتغيير مشارك ف تهديد الامن القومي والمحاكمه الفوريه من ثبتت عليه التهمه بالقانون يحاكم
@ الاجتماع بكل الاعلام وتوجيه انذار شديد اللهجه ان الحريه عندها خطوط حمر ومن تجاوزها لا يلوم الا نفسه
@ اخيرا الدعوة فورا الي اجتماع احزاب السودان القوميه لتشكيل الحكومه ورئيس الوزراء مع تقديم دعوات لحضور الافريقي والامم والسفراء
@ الغاء المجلس التشريعي لدواعي امنيه وان يقوم رئيس الوزراء والعسكري والعدل بالتشريع للتسيير ف امور محدده
@ تهكير كل مواقع التغيير والشيوعي وبن علمان ف الانترنت بصوره دقيقه ومراقبه ع مدار اليوم
@ الامر خطير والبلاد تسير الي الهاويه اذا لم نتحرك وفتن بن علمان ترسم وترسم وتخطط وووو
جيش دعم شرطه دفاع
ع قلب رجل واحد
شعارهم ان ينصركم الله فلا غالب لكم
الراي الحر
2019/05/22 at 11:12 م (UTC 2) رابط التعليق
البلد دي مافيها حاجه حتودينا للهاويه غير المجلس العسكري نحن طلبنا واضح مدنيه مدنيه ما دايرين عسكر تاني اما علمانيه او اسلاميه في الاول والاخر نحن مسلمين والسودان بلد مسلم ومافي شي وسخ الاسلام غير الكيزان واخيراً ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره