تواصل الحشد للعصيان والإضراب رغم تهديد حميدتي

استمرت قوى الاحتجاجات بالحشد، اليوم الأربعاء، للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد، الذي سبق أن هددت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري، في حال عدم تسليمه السلطة للمرحلة الانتقالية وتعسر التفاوض.
ويأتي تزايد الدعوات للحشد والتوقيعات على “دفتر الحضور الثوري”، على الرغم من تهديدات الفريق محمد دقلو “حميدتي” التي توعد فيها ما سماه “الانفلات الأمني”، في ضوء الدعوات للإضراب والعصيان.
وسبق أن فشل المجلس العسكري وقوى “التغيير” بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء الاثنين.
ودفتر الحضور الثوري، أطلقته قوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل توقيع القوى والأحزاب وحركات المجتمع المدني عليه، للتأكيد على المشاركة في الإضراب والعصيان المدني المزمع عمله، لكن لم يتم تحديد موعد له بعد.
ونشر تجمع المهنيين السودانيين قائمة بأبرز الجهات الموقعة على الدفتر:
وأكدت الجهات المؤيدة للعصيان المدني والإضراب، سبب حشدها لذلك، بالقول إنه يأتي “للتأكيد على المطالبة بحكومة كفاءات مدنية تخدم أغراض الثورة لتحقيق المأمول منها تسودها المؤسسية والتخصصية في ظل قوانين تكفل الحقوق المدنية والسلام الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع”.
وأن الأمر يأتي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، و”التشديد على استعادة مؤسسات الخدمة المدنية لهيبتها”.
وكذلك “العمل على استئصال الدولة العميقة وتحكم الأجهزة الأمنية في أغلب العمل الفني الخاص بمؤسسات الدولة”.