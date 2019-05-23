عمال المؤسسات الحكومية يواصلون التوقيع على “دفتر الحضور الثوري”

تواصلت اليوم الخميس الوقفات الاحتجاجية لعمال وموظفي القطاعين العام والخاص موقعين على “دفتر الحضور الثور” حسبما دعا تجمع المهنيين السودانيين استعداداً للاضراب الشامل والعصيان المدني.
وأبرز الوقفات الاحتجاجية لموظفي القطاعات العامة نفذها موظفي وعمال بنك السودان المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، رافعين لافتات تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وفي تطور لافت أعلنت نقابة عمال بنك السودان المركزي استقالتها رفضاً لقرار المجلس العسكري الانتقالي القاضي بإعادة النقابات والاتحادات المهنية في عهد النظام السابق للعمل بعد تجميدها في وقت سابق.
وأكدت نقابة عمال المركزي أن لجنة التسيير ستواصل عملها تمهيداً لاقامة نقابة جديدة تعبر عن مطالب العمال والموظفين، قائلة إن النقابة الحالية شكلها النظام السابق ولا يمكن ان تستمر في العهد الجديد.
إلى ذلك أعلن تجمع موظفي وزارة الصناعة والتجارة عقب تنفيذ وقفة احتجاجية تضامنه مع تجمع المهنين حتى يتم تحقيق مطالب الثورة كاملة.
وقال في بيان تلقته “باج نيوز” إن النظام السابق تبنى سياسة إحتكار وتمكين منسوبية من الاستحواذ على ثروات البلاد والهروب بها دون رقيب او وازع ديني او وطنين كما فتح الباب لدخول السلع غير الضرورية.
وأوضح البيان إن النظام السابق ألغى دور وزارة التجارة بسحب صلاحياتها في مجال وضع سياسة الصادر والاستيراد والتجارة الداخلية ومراقبة تنفيذها، كما همش دورها في رسم السياسات التجارية والاقتصادية.
باج نيوز