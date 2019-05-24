حسن رزق: قوي الحرية عدا حزب الامة تجمع “اصفار” وحركة الإسلام إمتدت حتى إسرائيل

قال القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون حسن رزق ان الاحزاب الموقعة على اعلان الحرية والتغيير احزاب “صفرية” عدا حزب الامة بقيادة الصادق المهدي المشهود له بالجماهيرية وقتاله في الديمقراطية، وان الحزب الشيوعي على طوله تاريخه لم يحقق اكثر من ٤ مقاعد برلمانية في جميع الإنتخابات التى شهدتها البلاد طول تاريخها
واكد رزق خلال مخاطبته مساء الجمعة حشود تيار النصرة بشارع القصر بوسط الخرطوم رفضهك للإتفاق بين العسكري وقوي الحرية ، وسط مشاركة عدد من الولايات من بينها النيل الابيض وسنار والجزيرة والنيل الازرق رفضا الإتفاق المعيب والاقصائي حسب قوله بين المجلس العسكري وقوي الحربة.
وأشار رزق ان تيارهم خرج لتحقيق مطالب الثورة وليقف ضد الفئات التى تحاول ان تخطتف الثورة التى ما جاءت للإنفراد بالسلطة وتوزيع صكوك الوطنية ، لافتاً الى مشاركة معظم قوي الحرية في الحكم مع النظام السابق وهو امر معلوم ومثبت.
واشار حسن رزق الى ان الفكر الشيوعي والبعثي لم يلقي رواجا ولا حواضن وظل معزولا في الداخل والخارج ، بيد ان حركة الاسلام تمددت حتى اسرائيل.
الخرطوم : الحاكم نيوز