“بي إن سبورتس” القطرية تفاجىء المئات من موظفيها بقرار صادم !

قامت مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية، بفصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قاعدتها القطرية، إثر خسائر فادحة فى الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة قامت بفصل حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18٪ من القوى العاملة المحلية، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس معلومات علنية.
وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت بعض “القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا”، فيما زعمت أن ذلك بسبب عمليات قرصنة.
وفي مارس/ آذار الماضي، كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن الدوحة ضخت خلال عام 2016 أكثر من 600 مليون يورو (677 مليون دولار) لتعويض خسائر شبكة “بي. إن. سبورت” التي تعتمد في تمويلها على النظام.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن خسائر الباقة القطرية لمجموعة القنوات الرياضية تتصاعد، وكبدت النظام القطري خسائر قاربت قيمتها مليار دولار.
وتلاحق المجموعة الرياضية القطرية التي يقودها ناصر الخليفي، شبهات فساد، في تقديم رشاوى للحصول على حق البث الحصري لمباريات نهائيات كأس العالم 2026، و2030.
صحيفة المرصد