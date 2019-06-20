حميدتي يقر بوجود مُندسين بقوات الدعم السريع ويكشف عن المتورط بفض الاعتصام

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الخميس، توصلهم للشخص المسؤول عن فض الاعتصام بالقوة وتحفظ عن اعلان اسمه في الوقت الحالي، وأقر بوجود مندسين داخل قوات الدعم السريع وأكد إعتقال “9” منهم.
وتعهد حميدتي في كلمة أمام حشد جماهيري بقاعة الصداقة في الخرطوم، اليوم الخميس، بتقديم المتورطين في أحداث فض الاعتصام لمحاكمات علنية وعادلة، وقال: “وصلنا للشخص الذي وقف وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن، حتى لا نؤثر على لجنة التحقيق”. وأقر أن بوجود مندسين بين قوات الدعم السريع، مؤكداً اعتقال 9 أشخاص منهم.
وشدد على أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، ووصف الاختلاف السياسي الحالي بأنه اختلاف أجندات.
ودعا جميع القوى السياسية للتوافق من أجل تشكيل حكومة، مشدداً على العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وأفريقية.
وشدد حميدتي على أن الحل في السودان يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع.
إلى ذلك، أكد أن “العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة”. وقال:” مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل، كما أكد أن “التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة”.
الخرطوم (باج نيوز )
4 التعليقات
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أب لمبة💡
2019/06/20 at 9:54 م (UTC 2) رابط التعليق
و الجنود الرزيقات التشاديين الذي اغتصبوا السودانيات حيات و ميتات
شغلانيتكم معروفة من زمان و دوافعكم معروفة يا قرعان
لن ننسى و لن نسامح
السلام
2019/06/21 at 3:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
شخص واحد مسؤول عن فض الاعتصام!!!! ؟وتسعه مندسين فقط!!!! ؟؟؟؟
جميل بثينة
2019/06/21 at 10:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
حميدتى يكذب ويكذب والكذب مكشوف هو مفتكر الشعب فى الروضة ولا شنو
ما عارف الله المستعان ومدنية بس
سر الختم
2019/06/21 at 4:23 م (UTC 2) رابط التعليق
مشاكل السودان دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق
عقد نفسية و دونيه هده افريقيا
دارفور ليست سودانية ضمت للسودان عام ١٩١٦ بواسطة المستعمر البريطاني لاستغلالهم في المشاريع الزراعية والسكك الحديدية بعد قيام خزان سنار ومشروع الجزيرة بالاضافة الي الفلاتة والتشاديين الفلاتة اتوا من نهر النيجر والهوسا من نيجيريا كل هذة المجموعات ليست سودانية
جبال النوبة ولا النيل الازرق مناطق لتجارة العبيد واكتشاف الذهب وريش النعام والعبيد واتفاق اسماعيل باشا و المك نمر اتفقا علي تقاسم العبيد والذهب والرجال وبعد رجوع اسماعيل باشا من افريقيا اختلف مع المك نمر مما أدي إلي حرق المك نمر ل اسماعيل باشا والسبب هو الغنائم السودان الحالي تاريخ مزور و بس