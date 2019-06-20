عاجل .. إعفاء النائب العام الوليد سيد أحمد









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أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلاً عنه مولانا عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً.

ومولانا عبد الله من مواليد الجبلين بولاية النيل الأبيض في 1-1- 1962. وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1-1-1992.

وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله مؤخراً في يونيو 2019م كرئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

الخرطوم (الانتباهة اون لاين)