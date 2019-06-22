المريخ يشيد بدعم المجلس العسكري

أكد مجلس المريخ قبوله للدعم المالي المقدم من المجلس العسكري الانتقالي، وتقديره لهذه الخطوة التي تصب في صالح دعم التحركات التي تستهدف حل أزمة الموسم وإعادة الاستقرار إلى النشاط الرياضي، وقال مساعد رئيس النادي “محمد موسى الكندو” في تصريحات صحفية إن مجلسه لم يستنجد أي جهة لأجل تقديم الدعم، مشيراً إلى أنهم ماضون في عملهم دون أي معاناة لافتاً النظر إلى أنه وبالرغم من ذلك يقدرون خطوة المجلس العسكري باعتبارها تصب في دعم الاستقرار بالأندية الرياضية عموماً.
ونفى “الكندو” خلال تصريحاتهم قبولهم لأي تبرع من نادي الهلال، مشيراً إلى أنهم سمعوا بخطوة الهلال المتعلقة بتبرعه بحافزه إلى الأندية الأخرى، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة لا تعنيهم من قريب أو بعيد، وهم لم ولن يقبلوا بخلاف الحافز الذي تم تقديمه لهم ولجميع الأندية الأخرى كذلك.
الخرطوم – المجهر