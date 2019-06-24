لجنة الإنضباط توقف بكري المدينة لعام ونصف وتغرم المريخ 20 ألف

أصدرت لجنة الأنضباط التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم عقوبة قاسية بحق بكري المدينة مهاجم المريخ في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد وقررت ايقافه لمدة عام ونصف على خليفة اشتباكه مع الحكم في مباراة المريخ وهلال التبلدي في الجولة الأولى لدوري النخبة والتي تسببت بعد ذلك في تعليق النشاط الرياضي لفترة طويلة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قررت لجنة الأنضباط كذلك تغريم نادي المريخ مبلغ 20ألف جنيه بسبب شغب جماهيره واعتدائها على الحكم في مباراة هلال التبلدي في دوري النخبة , وقررت لجنة الانضباط كذلك ايقاف عبد الباسط موسى سكرتيرنادي هلال الفاشر لمدة عام بسبب الأحداث التي صاحبت احدى مباريات فريقه في مسابقة الدوري التأهيلي المؤهل للممتاز .
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
ود دنقلا
2019/06/26 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
بجد يستاهل اى شى ولا قلفه الادب.