الهلال يفاجئ غريمه ويطلب خدمات ثنائي التبلدي

فاجأ مجلس الهلال غريمه الأزلي المريخ ودفع بخطاب وعرض رسمي إلى نادي هلال الأبيض طالبا خدمات المهاجم محمد عباس إلى جانب الظهير الأيمن مؤيد عابدين.
وبحسب المعلومات بطرف الصحيفة، فإن مجلس المريخ أمن على تنفيذ الخارطة الفنية الموضوعة من قبل المدير الفني الجديد الكابتن إبراهيم حسين “إبراهومة”.
وأشارت المصادر إلى أن إبراهومة وضع ظهير التبلدي مؤيد عابدين في حساباته وتم ضمه إلى قائمة الخيارات التي من المفترض أن يتم التعاقد معها.
يشار إلى عدد من لاعبي هلال الأبيض أبدوا رغبة فعلية في مغادرة كشوفات الأخير، وأبرزهم معاذ القوز وعبد الرحمن كرنقو وبعض الأسماء الأخرى أيضاً.
السودانى
1 التعليقات
ابوعبدالله
2019/06/26 at 7:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
نتمنى عودة الكاردينال في رئاسة نادي الهلال لاكمال انجازاته