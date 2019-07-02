قوى الحرية والتغيير تعلن التصعيد الثوري وتتحفظ على التفاوض المباشر مع العسكري

عقدت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين مؤتمراً صحفياً بدار التجمع الاتحادي بالخرطوم 2 خاطبه القياديان مدني عباس مدني وشريف محمد عثمان .
واستهل المؤتمر الصحفي القيادي بلجنة العمل الميداني شريف محمد عثمان الذي كشف عن تحديدهم لجدولٍ تصعيدي للأسبوعين القادمين يبدأ من اليوم الثلاثاء الأول من يوليو يتضمن مظاهرات ليلية وزيارات لأسر الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ، ووقفات احتجاجية ، مشيراً إلى قيام موكب يوم السبت والذي قال أنه يجيء باسم أربعينية المجزرة ، كاشفاً عن دعوتهم للعصيان المدني الشامل ، وكذلك قيامهم بمخاطبات في المساجد وحملات « حنبنيهو « .
وأضاف شريف أنهم بصدد تسيير مواكب مركزية في الخرطوم وبحري وأمدرمان وبقية أقاليم البلاد ، وأشار بأنهم ستكون لهم مخاطبات يوم الجمعة 12 يوليو القادمة بالمساجد للدعوة لهذه المواكب والعصيان المدني .
وقال أنه سينطلق يوم 13 يوليو القادم موكب مليوني في كافة أنحاء البلاد ، يعقبه يوم الأحد 14 يوليو العصيان المدني الشامل ، ولفت إلى أن هذا الجدول فيه مواكب رئيسية ودعوة للمليونية والعصيان المدني الشامل.
وبدوره قال القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني أن الذين خرجوا في مليونية 6أبريل قدر من قبل لجان الميدان بحوالي 10 مليون متظاهر ، مضيفاً أنه قد تم ممارسة العنف ضد المواطنين العزل .
وكشف مدني عن استشهاد 9 من الذين خرجوا في مواكب الأمس وإصابة نحو 297 شخصاً ، ومؤكداً على أن دمائهم في أعناقهم حتى يتم القصاص لهم من قتلتهم ، وكشف عن أن معظم الإصابات كانت بالرصاص ، وأغلبها في أمدرمان ، مضيفاً أن عدد المدن التي خرجت في المليونية بلغت 38 مدينة في مختلف بقاع السودان .
وواصل مدني حديثه قائلاً أن العمل الآن يتم في أغلب المدن والقرى السودانية للنضال السلمي والذي شعاره استعادة السلطة المدنية ، وبين أن الاعتقالات طالت العديد من الناشطين السياسيين خلال اليومين الماضيين ، وقال أن كل ما ذكره يمثل انتهاكات .
وبين مدني أنهم يسيرون في كافة المسارات التي تقودهم لهدفهم النهائي وهو مدنية السلطة .
وحول المبادرة الإثيوبية الإفريقية قال إن الإتحاد الإفريقي داعم لها ، ورحب بها مشيراً لقبولهم المبدئي لها ، مع ذكره لتحفظات ونقاط فيها وقال أنهم طالبوا بإدراجها فيها ، وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يؤسس على ما تم سابقاً من تفاوض بينهم والمجلس العسكري.
وقال مدني بتحديد الجهات التي تتولى التفاوض بينهم والمجلس العسكري ، وأضاف أنهم التقوا المبعوث الإفريقي ومبعوث الإتحاد الإفريقي ، مؤكداً على تمسكهم بالمبادرة الإثيوبية الإفريقية للتفاوض .
وألمح مدني لتحفظهم على البدء في التفاوض المباشر قبل الاتفاق على القضايا الأساسية وأرجع تحفظهم هذا لما قال أنه تلكؤ وتباطؤ المجلس العسكري ، وأشار إلى أن عملهم في المسارات السلمية متواصل مؤكداً على عدم خضوعهم فيه لأحد.
وأقر مدني بوجود خلافات داخل الحرية والتغيير وعلل لذلك بأن مكوناتها كانت متنافرة سياسياً ولكن الثورة خلقت إجماع سياسي داخلها ، مؤكداً أنها الآن موحدة وموجودة ، وأن الخلافات هذه يمكن التعامل معها في إطار الجسم الذي يجمعها .
وذكر أن شكوكهم نحو المجلس العسكري تؤكد أنه يريد أن يحكم وعد هذا محال ، وحول رؤيتهم للمجلس السيادي بين أنها تتحدث عن رئاسة دورية وأغلبية مدنية ومرجعيتهم فيها استنادهم على قرار الإتحاد الإفريقي في مبادرته والذي أشار إلى حديثه عن اعتماد ما تم عليه سابقاً .
وشدد على أن موقفهم كقوى الحرية والتغيير أنهم ضد التفاوض المباشر ، لأنه حسب رأيه لا يؤدي لمعالجة الأزمة ، لافتا لمطالبتهم بخطة زمنية واضحة لتحديد أمد التفاوض.
ونفى وجود ثقة لديهم تجاه المجلس العسكري وقال أنهم لديهم شكوك تجاهه ، ذكر أنه يلوح بالتصعيد الأمني من منعا للندوات وقيامه بالاعتقالات وغيرها من الأفعال.
وثمن مدني جهود السودانيين وعملهم الذي وصفه بالمخلص الجمع بين المتفاوضين من قوى الحرية والتغيير والمجلس
العسكري ، وأوضح أن المسار الصحيح هو اختراق حقيقي يقود لتسليم السلطة لحكومة مدنية .
وبين أنهم سيسلكون كل الطرق التي تقود إلى الحكومة المدنية ، وجدد مطالبتهم بلجنة تحقيق مستقلة تقوم بمعاقبة كل من أجرم أياً كان موقعه الذي يشغله.
وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير جدولاً للعمل الجماهيري والثوري وفي ما يلي نصه.
نستأنف المسير معاً بجداولنا للأسبوعين المقبلين:
الاثنين ١ يوليو ٢٠١٩
– مظاهرات ليلية في الأحياء المتجاورة
– زيارة للمصابين في المستشفيات وتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء
الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠١٩
– وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء
– التوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ باسم (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي يوم الأحد ١٤يونيو
– عمل دعائي للجان الأحياء للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والدعوة للعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
الأربعاء ٣ يوليو ٢٠١٩
– يوم المبادرات الفردية والجماعية والدعوة لموكب (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
– مظاهرات الأحياء المسائية للإعلان عن مواكب الخميس ٤ يوليو ٢٠١٩
الخميس ٤ يوليو ٢٠١٩
– مواكب الأحياء والمناطق والمدن في العاصمة القومية والأقاليم باسم تسليم السلطة المدنية
الجمعة ٥ يوليو ٢٠١٩
– مخاطبات المساجد والميادين عقب صلاة الجمعة للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
– حملة حنبنيهو بالأحياء والنوادي والمدارس
السبت ٦ يوليو ٢٠١٩
– يوم دعائي للجان الأحياء للدعوة لموكب الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ في العاصمة القومية والأقاليم ويوم المبادرات الفردية والجماعية
الأحد ٧ يونيو ٢٠١٩
– مواكب مركزية في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان والأقاليم
الاثنين ٨ يوليو ٢٠١٩
– مواكب الريف السوداني والقرى
– مظاهرات ليلية
الثلاثاء ٩ يوليو ٢٠١٩
– وقفات احتجاجية في المؤسسات في القطاع الخاص والعام
– مواصلة التوقيع على دفتر الحضور الثوري
لحضور موكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٩
– يوم المبادرات الفردية والجماعية وأساليب المقاومة اللا عنفية والدعوة لموكب أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية يوم السبت
١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني والإضراب السياسي يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
الخميس ١١ يوليو ٢٠١٩
– مواكب الأحياء والمناطق إلى الشوارع الرئيسية وإعلان موكب (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية ) يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠١٩
– مخاطبات المساجد والميادين عقب صلاة الجمعة للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والعصيان المدني يوم ١٤ يوليو ٢٠١٩
السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩
– موكب (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم
الأحد ١٤ يوليو ٢٠١٩
– العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج
سُحُب الربيع -ربيعُنا- أحلى وفي غدنا انتصار.
قوى إعلان الحرية والتغيير/١ يوليو ٢٠١٩
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