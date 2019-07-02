وقف ميدانياً على أداء (المالية) .. والي الخرطوم يُوجه بضبط المال العام وترشيد المنصرفات

وجه والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حماد، بضبط المال العام وترشيد المنصرفات وتعظيم الإيرادات وترقية الموارد بالولاية لتحقيق التنمية المنشودة والتنسيق مع إدارة الضرائب وحصر الأنشطة لتفعيلها والاطمئنان علا المال العام وصرفه وفق اللوائح والنظم والقوانين.
ووقف الوالي، على أداء وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية، من خلال الزيار التي قام بها صباح اليوم (الثلاثاء) إلى الوزارة في إطار جولاته التفقدية لوزارات ومجالس ومعتمديات الولاية المختلفة.
وأشاد بأدائها رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً على انتهاج سياسة العمل الميداني والوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطن، موجهاً وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لإكمال مشروعات التنمية والتي من أبرزها كوبري الدباسين ومحطة أم دوم لتنقية مياه الشرب والتي بشر ببدء العمل فيها وافتتاح الكوبري قريباً.
وأكد على متابعة ورقابة أسواق البيع المخفض وتجويد الخدمة المقدمة للمواطن في كل الأسواق حتى تكون السلع في متناول اليد وبأسعار مناسبة باعتبار أن معاش الناس يمثل أولوية لحكومة الولاية.
وأمن عابدون على أهمية تدريب العمالة وإعادة توزيعها وضرورة استيعاب الخريجين وتشغيلهم بشفافية تامة، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم حكومة خدمات وليس لها أي انتماءات حزبية أو سياسية.
هذا وكان الوالي قد تلقى تنويراً من الإدارات المختلفة بالوزارة وملامح من خطة الوزارة للعام المالي (2019) شمل الأهداف الإستراتيجية والفرعية والسياسات العامة للوزارة واختصاصاتها وأهم أهداف الموازنة للعام (2019) وأولويات الفترة القادمة والتي من أهمها المياه وطوارئ الخريف والعام الدراسي والنظافة والمواصلات والصحة ومعاش الناس.
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