كواليس الساعات الأخيرة للتفاوض .. ماهي الأسباب التي جعلت حميدتي يذرف الدموع

توتر طفيف واتهامات متبادلة دون حدة أقرب للعتاب من كونها اتهام كل طرف للآخر ربما لأن الطرفين يقدران ظروف بعضهم البعض وللتحدي الذي يواجههما.
وفد قوى الحرية والتغيير بدأ غاضب جدا من الإعلام الرسمي سيما قناة السودان الفضائية – تلفزيون السودان – الوفد حسب الدكتور ابراهيم الامين شكا من الإعلام لأعضاء وفد تفاوض المجلس العسكري وأتهم عناصر من النظام البائد باستغلال الخلاف بين الجانبين لتمرير اجندتهم وتأجيج الصراع وقد وصل الأمر إلى نعت تجمع المهنيين (بتجمع الموهوميين ) .
في الجلسات تمسك كل طرف برئاسة دائمة لمجلس السيادة فقد كانت قوى الحرية والتغيير تشيير إلى أنها تحمل رغبة الجماهير التي خرجت في 30 يونيو مطالبة بالمدينة فيما يتمسك العسكريون برئاسة عسكرية دائمة أيضا لكونهم ضامنين للفترة الانتقالية .
ونقلت مصادر لـ(الجريدة) عن أن الفريقين شمس الدين كباشي وياسر العطا هما الأكثر تشددا بالتمسك بعسكرة رئاسة مجلس السيادة بشكل دائم وقال إن مكالمة هاتفية من خارج التفاوض أنهت الجدل حول المسألة . بعد أن تحدث كباشي عبر هاتفه الجوال ثم أعطى نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي الهاتف لتكملة المكالمة غير أنه لم يتسنى للمصدر معرفة المتحدث من الطرف الآخر .لكن وبعد الفراغ من المكالمة نقل حميدتي موافقتهم على أن تكون رئاسة مجلس السيادة مناصفة بين الطرفين .
لكن من الذي كان يتحدث عبر الهاتف لحميدتي وكباشي؟ ربما هو رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، ولماذا وافق حميدتي مباشرة دون الدخول في أي نقاش حول هذه النقطة التي عطلت الاتفاق كثيرا ووافق على نحو غير متوقع وانتهى كل شي ورفعت الجلسة ؟.
الموافقة على 5 ،5+1 لتكوين المجلس السيادي مقترح مفخخ وافق عليه الطرفان يجعل المجلس العسكري الانتقالي أمام خيار واحد وهو الإطاحة باثنين من عضويته البالغة 7 أعضاء، فبمن سيضحي المجلس هذه المرة؟ وهل لايزال بين أعضاء المجلس من له انتماء للنظام البائد وقرر أعضاء المجلس الإطاحة به ؟.
مصادر قالت لـ(الجريدة) إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي ذرف الدموع خلال جلسات التفاوض أثناء حديثه عن الوطن وأمنه وأمن المواطن .
وتفيد متابعات (الجريدة) أن حميدتي غالبته الدموع وهو يتحدث عن الأمن، ويحذر وفد تفاوض قوى الحرية والتغيير من مليشيات النظام البائد وقناصيه.
وأكد عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، أن حميدتي ذرف الدموع وقال إن حميدتي بدأ متأثر وهو يتحدث عن الوطن وأمن المواطنين.
الخرطوم :علي الدالي
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
sudani
2019/07/06 at 11:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
دموع حميدتي هي دموع حقيقيه حميدتي رجل مقاتل وكل قبيلته الرزيقات لايهابون الموت ما محتاج يمثل ولا بيصل لشيء بتمثيله لابد ان نعرف انه الجيش ما خونه للوطن وهم عندهم تخوفات امنيه من الحركات المسلحه التي لا زالت تحتفظ بسلاحها واصبحت جزء من الحريه والتغيير في حين اصبح جيش البلد في جهه الاعداء وموصوم بالخيانه علي الرغم من انحيازه للثوره وكان الثوار يتغنون للجيش وحميدتي ولما انحاز ليهم انقلبوا عليه لانه تمت شيطنته من جهه الشيوعيين لاجندتهم الخاصه عندك ماخذ علي حميدتي او اي فرد بالقانون فقط اما اشاعات ودا كوز ودا ما كوز ما بتوصل لشيء الجيش هو شغله اوامر ما اي عسكري حسب رايه تقول لعسكري ليه قاتلت في الغرب او الجنوب دي اوامر الجيش ولو اي زول اشتغل برايه بتكون فوضي اما ما حدث في القياده يخضع لتحقيق حسب القانون ويشوف من اعطي اوامر بقتل الثوار والواحد امله من الثوار بعد وصلوا لاتفاق ينتبهوا للنواحي الامنيه ما كل الحكايه كيزان وبس في جهات كثيره متربصه ننتبهه ليها وندي اولويه قصوي للسلام والامن الواحد خايف نستمر في الخلاف ما نلقي السودان دي والله تخوفات حقيقيه لاازم اي زول شايل سلاح يخته وننتهي من كل الحركات باتفاقيات سلام ما عندهم سبب لحمل السلاح الشعب انتصر لو ما اتفقت اسا بتين بتتفق وربنا ييسر