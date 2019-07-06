“أنصار السنة” تدعو للابتعاد عن المشاكسات في “الانتقالية”

أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان وقوفها مع اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ودعت إلى مزيد من التوافق والبعد عن المشاكسات والخلافات في تنفيذ البنود المتفق عليها.
وقال الرئيس العام للجماعة د.إسماعيل عثمان محمد الماحي، إن جماعة أنصار السنة المحمدية ظلت تدعو للإجماع والتوافق بين أبناء البلد والوطن، وتابع: “نرجو أن تكون الحكومة حكومة استدراك لما فات الوطن في مجال الإنتاج في مختلف المجالات، وخاصة المجال الزراعي، ومقابلة الموسم الزراعي المطري”.
ودعا إسماعيل الحكومة الانتقالية للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيلاء تحقيق السلام أولوية قصوى. وأشادت الجماعة بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، وقالت إنها خطوة نحو تحقيق السلام وتهيئة المناخ لذلك.
السوداني