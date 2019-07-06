الأخبار > سياسية > حميدتي: نسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان
الأقسام :

سياسية

2019/07/06

2019/07/06


حميدتي: نسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان


حميدتي

شارك الموضوع :

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتطلب التعاون والتوافق بين جميع أطياف الشعب السوداني للخروج من الأزمة.

 

وأكد حميدتي على تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الاستقرار، والسعي إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان.
وشدد، خلال مؤتمر صحفي له اليوم السبت، على تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها.

وأشاد بالمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكداً أنها موجودة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

السودانى

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.