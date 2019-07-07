الانترنت سيكون متاحاً بالبلاد عبر شبكة داخلية منفصلة عن العالمية

تعكف اللجان الفنية بجهاز تنظيم الاتصالات على الفراغ من نظام شبكات الانترنت ، وكشفت مصادر أن النظام سيعيد الخدمة لكافة التطبيقات في الهواتف المحمولة ، ماعدا وسائط التواصل الاجتماعي ، وأكدوا أن الدخول لهذه التطبيقات سيتعذر كلياً ولايمكن الدخول لها حتى عبر ( الفي بي ان ) أو أنظمة الدخول الأخرى ( الكواسر ) التي يلجأ لها المشتركون عادة في مثل هذه الحالات ، وقالت المصادر أن العمل الذي يجري تنفيذه حالياً سيجعل الانترنت متاحاً داخل حدود البلاد عبر شبكة تنفصل عن الشبكة العالمية ، الأمر الذي سيتعذر معه استخدام ( الفي بي ان ) المرتبط بالشبكة العالمية .
وبحسب صحيفة اليوم التالي أن البرنامج سيعطل خدمات مواقع ( جوجل ) وبقية المواقع المرتبطة بالشبكة العالمية عبر الكيبل القارئ ، وتجدر الاشارة الى أن جهاز تنظيم الاتصال قد أكد أنهم قد رفعوا مذكرة للمجلس العسكري توضح حجم الخسائر ولكن المجلس تبرأ من قطع الانترنت وكانت قوى الحرية والتغيير قد اشترطت اعادة الانترنت ضمن شروط أخرى قبل توقيع الاتفاق الأخير .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
بدر
2019/07/07 at 12:35 م (UTC 2) رابط التعليق
دا تقنيا يسمى إنترانت وليس انترنت
كدي اول ادفعوا قروش الشركة الاجنبية الجبتوها عشان توقف الانترنت وخلوها تشغلوا ليكم إذا كان داخلي او خارجي
انتو بتستهبوا ولا شنو انترنت شنو البشتغل داخل السودان بس
ياخي الواحد ما يجيب ليه افكار مهببة ويساعد على نشر الجهل
لو غلبكم ترجعا قولوا جلا
فيصل
2019/07/07 at 1:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ده اسمو المجلس الانقلابي عندوا نوايا شريرة والاتفاق الحصل عبارة خن هدنة لخداع العالم. والا لماذا التخوف من ارجاع الاتنترنت. اذا كانوا بيدفعوا ستة مليون دولار لشركة كندية لتجمل صورة المجلس للعالم، الا يستطيعون دفع الخمسة مليون دولار لاعادة الانترنت. ده لعب كيزان ويا قوي الحرية شربتو المقلب
theman
2019/07/07 at 1:52 م (UTC 2) رابط التعليق
حسب المعلومات الموكده بان حكايه الشركات دى ليست حقيقه وانما مجرد اشاعه ,,, والدليل على ذلك تلك الشركه التى تم ارجاع النت لها بعد ان رفعت قضيه ضد شركه زين وكسبتها ,الموضوع حاليا الجماعه ديل بيدرسوا فى اطريقه لحجب مواقع التواصل مثل واتس وفيس بوك كما هو مطبق فى الصين والذى يسمى ب greate china firewall وهذا مكلف جدا كما ان تكلفته ستكون مستمره حسب مستجدات التقنيه