واشنطن: اتفاق “العسكري” و”التغيير” خطوة مهمة إلى الأمام

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، باتفاق المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير”، وعبّرت عن أملها أن يقود لقيام حكومة مدنية انتقالية مقبولة لكل الشعب السوداني.
وعبّر بيان للخارجية الأمريكية أمس، عن تقدير واشنطن لجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي والحكومة الأثيوبية حتى تكلل الأمر بالوصول للاتفاق. واعتبر أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وقال إن الولايات المتحدة تتوقع استئنافاً فورياً لخدمات الإنترنت،
وقيام مجلس تشريعي جديد، وأن تأخذ العدالة مجراها في حق من قام بارتكاب القمع العنيف تجاه الاحتجاجات السلمية، وأن تشهد البلاد انتخابات حرة ونزيهة. وأكد البيان، أن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيستمر في دعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وأنه سيعود إلى المنطقة قريبًا.
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