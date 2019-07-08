كباشي لـ(الإنتباهة): نرفض تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في فض الاعتصام

أغلق المجلس العسكري الباب أمام تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في عملية فض الاعتصام والأحداث المصاحبة. بالمقابل كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس شمس الدين كباشي عن التئام اجتماع بين المجلس وقوى الحرية للاتفاق على خطوط عريضة، أبرزها الخطاب الإعلامي والتبشير بالاتفاق على مستوى الولاية الولايات كافة، بجانب الأولويات المستعجلة،
فضلاً عن الحديث حول معاش الناس لتخفيف الظروف الصعبة اليوم. وذكر كباشي لـ(الإنتباهة) في حوار يُنشر بالداخل, أنه سيتم دمج رؤية الطرفين حول ملف السلام في ورقة واحدة . وشدد على الرفض القاطع بشأن تشكيل لجنة تحقيق جديدة للتقصي حول أحداث فُض الاعتصام، وأكد التمسك باللجنة التي شكلتها النيابة العامة، وأضاف ” لا مانع لدينا من إضافة عناصر من الحرية والتغيير إن رأت النيابة ذلك، وجدد الرفض أيضاً حول لجنة تحقيق دولية وقال “أبلغنا الاتحاد الأفريقي بألا يتدخل في الأمر” .
ونبه كباشي الى إقامة احتفال وصفه بـ”الكبير” بعد اكتمال الوثيقة النهائية قريباً، وتقديم الدعوة لكل رؤساء دول الإقليم ودوّل الجوار ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للمشاركة، وأشار الى أن اجتماعات اللجان الفنية القانونية التي تعمل على صياغة الوثيقة ستكمل عملها اليوم.
الانتباهة