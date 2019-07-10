السودان: حريصون على تطوير العلاقات مع تركيا

أكد السودان حرصه على تطوير علاقته مع تركيا واستمرار التعاون معها، في وقت اعلنت اسبانيا دعمها للاتفاق بين قوى الحرية والتغيير، ولعملية التحول الديمقراطي في السودان.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه امس، ان وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب التقى بسفيري تركيا وإسبانيا، واوضح انه ناقش مع السفير التركي بالسودان عرفان اوغلو مستوى العلاقات بين البلدين، وكيفية سبل تعزيزها وتطويرها.
وحسب البيان فقد تطرق الجانبان الى مجالات التعاون بين السودان وتركيا، والتي تشمل الزراعة والصحة والفن والثقافة والتعليم والمصارف والتجارة ومجال الطيران.
واشار دهب بمستوى العلاقات السودانية التركية، واكد حرصه على زيادة التعاون معها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.
وفي سياق متصل التقى دهب بالسفير الاسباني بالسودان البرتو اوثيلاي، والذي رحب بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، واعلن دعمه للاتفاق، واستعداد حكومته لدعم خطوات التحول الديمقراطي في السودان.
وذكر البيان ان الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار التشاور بين وزارتي خارجية البلدين عبر آلية التشاور السياسي.
الخرطوم: حاتم درديري
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
يوسف كبشور
2019/07/10 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
لية حريصين علي تطوير العلاقات مع تركيا يا متخلفين , متابعة السودان من قبل لبعض الدول وبما فيهم تركيا هي من أسباب تأخيره ورجوعه للوراء وهذا العاوزه عمر البشير فهو سيب الأمارات والسعودية ومصر وأمريكا والدول الغربية ومشي مع الدول التي لم نستفيد منها بشيء غير تسببت في دخالنا دول الارهاب كمثل :قطر وتركيا وروسيا وايران ومن قبل في حرب الخليج سيب الكويت ومشي مع العراق هذه سياسات خارجية كلها ليست لمصلحة السودان كانت تنفذ بواسطة الكيزان لا بواسطة الشعب السوداني هل الشعب السوداني قال لعمر البشير أمشي لروسيا ولتركيا ولقطر ولسوريا كانت سياسة خرقاء بليدة لا تجلب للسودان غير الجوع والقحط , فأنتم اليوم عاوزين تنتكسوا مالكم ومال قطر أمشوا مع الذي يريد لكم الخير وخاصة نحن دولة فقيرة محتاجين للمساعدة بدون ثمن وقد خرج السودان من محنة كبيرة مكسر الأضلاع ومحتاج لعلاجها من دول صديقة مش قطر الارهابية التي كانت عاملة عمر البشير كدمية تنفذ بها أعمالها الارهابية وكان يأخذ الثمن علي حساب الشعب السوداني .