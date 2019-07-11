الأخبار > سياسية > مبارك الفاضل المهدي: في هذه اللحظة (…) تمت سرقة هاتفي في اعتصام القيادة
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سياسية

2019/07/11

2019/07/11


مبارك الفاضل المهدي: في هذه اللحظة (…) تمت سرقة هاتفي في اعتصام القيادة



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قال السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة إنه توقع سقوط نظام عمر البشير قبل إبريل الماضي بعد أن تقسم المؤتمر الوطني إلى ثلاث كتل إحداها تقف مع البشير والثانية تعمل ضده والثالثة تتكون من المنتفعين، وقال مبارك الفاضل خلال حديثه إلى برنامج (حوار مفتوح) الذي ستبثه قناة النيل الأزرق فى الثامنة من مساء غدٍ الجمعة إنه لم يطرد من الأعتصام أمام القيادة العامة كما أشيع وحكى تفاصيل الحادثة التي وقف خلفها أحد المندسين ويرجح أن يكون من اللصوص وأضاف المهدي : لحظتها فقدت موبايلي واختفى الشخص الذي تعمد إثارة الموقف وقال: أنا صاحب فكرة إقامة صلاة الجمعة بساحة الاعتصام. وكشف مبارك الفاضل الكثير من الأسرار المتعلقة بفترة الاعتصام والثورة وتحدث بصراحة حول المفاوضات التي أفضت للاتفاق الأخير بين العسكري والتغيير وقدم رأيه في الكثير من الأمور من بينها مستقبل السودان خلال الفترة القادمة والتحديات المنتظرة في ظل الفترة الانتقالية إلى جانب العديد من الأمور والقضايا المهمة، وسيبث حوار مفتوح فى الثامنة من مساء غدٍ الجمعة على قناة النيل الأزرق، وهو تقديم الأستاذ ضياء الدين بلال وإخراج عادل إلياس.

صحيفة السوداني

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2 التعليقات

      1. 1
        خا ل اماسى

        2019/07/11 at 8:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        زول منافق لن ينسى له الشعب السودانى ضرب مصنع الشفاء ولن ينسى له ناس حزب الامة نفسهم تفكيك الحزب ولن ينسى له ان متقلب لمصلحته

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      2. 2
        Ema

        2019/07/11 at 11:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        غالب على عرق الحلب كضاب وهجاص وجيعان

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