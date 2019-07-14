اكتمال الترتيبات لانطلاق دوري كرة القدم النسائية في السودان في خواتيم يوليو

قالت الأستاذة ميرفت حسين الصادق رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد السوداني لكرة القدم – وعضو مجلس الإدارة – إن الترتيبات شارفت على الاكتمال لانطلاق دوري كرة القدم النسائية في السودان في خواتيم يوليو الحالي.
وأضافت “تم تسليم كل الأندية الـ(16) المقيدة حالياً بالكشوفات كامل الأزياء والمعدات، مبينة أن هناك استعدادا جيد من قبل الأندية بإقامة دورات تنشيطية حسب التقسيم الجغرافي للأندية، مع بعض المشاركات الدولية في دول الجوار.
وأشارت رئيس لجنة كرة القدم النسائية إلى أن الدوري سينطلق عبر ثلاث مجموعات وفق الموقع الجغرافي في تسجيل الأندية الذي يتمركز حالياً ما بين الخرطوم وشمال كردفان وجنوبها، موضحةً أن التسجيل للأندية ما يزال مفتوح، ولديهم مرونة كبيرة في استيعاب الناشطين لإحياء المنشط.
وتمنت ميرفت التوفيق للجميع من أجل تدشين الدوري الأول لكرة القدم النسائية بصورة رسمية في السودان مع إطلالة الموسم الكروي 2019 / 2020م.
الخرطوم 14-7-2019م (سونا)