رينارد يرحل عن أسود الأطلس.. وعموتة يتأهب

علن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، الأحد، رحيله عن الإدارة الفنية للمنتخب المغربي لكرة القدم، عقب مشاركة مخيبة لأسود الأطلس في بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر، التي توج المنتخب الجزائري بلقبها على حساب السنغال.
وقال رينارد، في بيان، على تويتر: “حان الوقت لإنهاء هذه المغامرة الرائعة”، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الاتحاد المغربي للعبة فوزي لقجع بقراره، وأن الأخير التزم باحترامه”.
وفي سياق متصل أكد مصدر خاص لموقع “آس آرابيا” المغربي، الأحد، أن تعيين حسين عموتة، كقائد لسفينة الأسود في المرحلة المقبلة، أصبح أحد السيناريوهات المتداولة بشكل كبير بين أصحاب القرار في المغرب
وكان منتخب المغرب أقصي بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
السودانى