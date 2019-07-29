الهلال يحول معسكره للقاهرة

تخلى نادي الهلال عن فكرة إقامة معسكر تحضيري للفريق في العاصمة الكينية نيروبي، واستقر امس على تحويله للعاصمة المصرية القاهرة، وستغادر البعثة الزرقاء إلى هناك فجر الأربعاء المقبل، وسيؤدي الفريق تجربتين وديتين قبل السفر إلى العاصمة الرواندية كيغالي لمواجهة ريون سبورت يوم 11 أغسطس في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.ويواصل الأزرق تدريباته اليومية على فترتين،
وكان الجهاز الفني للهلال بقيادة التونسى نبيل الكوكى قد رفع مستوى الاعداد لعنصر الرواق الأيسر فارس عبد الله، ويعمل على رفع مستوى الجاهزية البدنية، وكشف المدرب أن فارس يعاني في الجانب البدني، وسيكون أكثر فعالية حال وصوله الى إعداد مثالي.
الانتباهة
1 التعليقات
ابوعبدالله
2019/07/30 at 8:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجانب الايسر بالذات فارس ثقرة والمروض كان شطبه وكولا كان اكثر امانا في هذه الناحية او بوي او تركه خاليا افضل من فارس