الحرية والتغيير تؤكد مشاركة الجميع في المرحلة الانتقالية وتتوعد صلاح قوش بالمحاسبة

أكد مدني عباس القيادي في الحرية والتغيير على ضرورة مشاركة جميع السودانيين في المرحلة الانتقالية، موضحاً أنها لا يمكن أن تتأسس على الإقصاء أو إبعاد أي قوى.
ورهن إنجاح مهام المرحلة الانتقالية بإنجاز عملية السلام. وقال إن صلاح قوش سيخضع للمحاسبة حول الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، وسخر من المعلومات المتداولة عن لقاء وفد من الحرية والتغيير به، واتهم جهات لم يسمها بالترويج للمعلومات بهدف تشويه الثورة السودانية
الراكوبه نيوز
1 التعليقات
محي الدين
2019/08/14 at 10:53 م (UTC 2) رابط التعليق
والله اتفاقكم كان ظلما كبيرا للبلاد والعباد .كيف يتم إلغاء البند الذي أكد إلغاء كل اتفاقيات البشير الاقتصادية والتجارية والعسكرية والسياسية وكل هذه الاتفاقيات التي ابرمها البشير اتفاقيات ظالمة مضرة مخلة بالمصلحة الوطنية. المفروض هذه الثورة والقائمين على أمرها من السياسين اول شي تلغى كل الاتفاقيات التي ابرمها البشير وانتم تعلمون انه وزع موارد وأراضي السودان لكثير من الدول والشركات وحتى المواني البرية والبحرية .والشيخ الآخر المفروض يحصل تصادر وترجع للسودان كل الأموال المنهوبة من قبل الكيذان في الخارج والداخل وهي بالمليارات من الدولارات وان يحاسب البشير وكل من عمل مع البشير حتى من ناس الحركات أي إنسان اشتغل مع البشير يحاسب على اشتراكه وعلى مايملك ولو كان يملك منزل م أو رصيد في البنك من أين لك هذا .بس للاسف السياسين مالهم على البلد كل همهم الكراسي. الله ينعم أبو الكراسي بقيتوا كيذان والكيذان يحبون السلطة.