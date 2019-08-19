في احتفال ساحة الحرية .. أحداث شغب تتسبّب في إنهاء وصلة نانسي عجاج الغنائية

تَسَبّبَت أحداث شغبٍ جُزئيةٍ أمس الأول بساحة الحُرية في إنهاء وصلة الفنانة نانسي عجاج الغنائية، وذلك بعد أن تراشق عددٌ من المتواجدين بقوارير المياه، إضافةً إلى رفض بعضهم النزول من المسرح، لتقوم اللجنة المنظمة بإنهاء وصلة نانسي الغنائية، وإنهاء الاحتفالية التي حَضرَها الآلاف من الأُسر والشباب، وكانت حديث الشارع طيلة يوم أمس.
صحيفة السوداني
2 التعليقات
فيصل الغالى
2019/08/19 at 7:13 م (UTC 2) رابط التعليق
حريااااااااااه سلاااااااااام عدالاااااااااااه مدنياااااااااه …. حرام والله على المُنظمين لهذا الحفل البهيج أن يحرموا الشباب من صوت مطرية الأجيال نانسى !!!
الزعيم
2019/08/19 at 7:20 م (UTC 2) رابط التعليق
في احتفال ساحة الحرية .. أحداث شغب @@@@
ده الخايفيين منو
كولمبيا ف اي مكان
مدنيااااااوووو علمااااانييييه
فوضي بس كده بس
الضبط والربط من البدايه
لكن لو تماهي وتماشي العسكر مع الفوضي الصغيره بتبقي كبيره وبتحرق الجميع
الحذر من الان وبنعاين لقدااااااام