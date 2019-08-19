شكسبير يحكي قصة الوزير ومواقع التواصُل تضج بـ(الحسرة)

انتشر مقطع فيديو للكوميديان عوض شكسبير وهو يحكي خلاله عن زيارة إحدى الفرق المسرحية العالمية الى السودان قبيل سَنواتٍ، تلك الفرقة التي تحمل اسم الروائي العظيم (شكسبير)، وأضَافَ عوض أنه تَمّت دعوته لاستقبال الفرقة بالمسرح القومي كونه أحد الدِّراميين السُّودانيين، وعند استقبالهم تفاجأ بوزير للثقافة آنذاك – لم يُسمِّه – وهو يقول للفرقة بِكُلِّ ثقةٍ: (مثلما يلتقي النيل الأبيض بالأزرق في الخُرطوم ها أنتم اليوم تلتقون بشكسبير شخصياً)، ليدخل عوض في حَرجٍ بَالغٍ ويَطلب من المُترجم عَدم تَرجمة ما ذكره وزير الثقافة.!
صحيفة السوداني
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/08/19 at 6:03 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههاى حلوه يا عوض شكسبير