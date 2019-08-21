مذيعة مشهورة تثير الفوضى خارج قاعة الصداقة

أثارت مذيعة مشهورة، الفوضى خارج باحة قاعة الصداقة بسبب منعها من الدخول إبان التوقيع الأخير بين “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري”.
وتعود التفاصيل إلى أن القائمين على أمر التنظيم رفضوا دخولها إلى داخل القاعة دون بطاقة، فسارعت بالاتصال بأحدهم ليأتي لها ببطاقة ولم تلتزم بالدخول حسب البروتوكول مما أدى إلى دخولها في مناقشات حادة مع المتواجدين بالخارج مكررة عبارة (إنتو ما عارفين أنا منو وبشتغل وين.. افتحوا لينا دا حفل توقيع واللا جرتق)؟! تصرف المذيعة جعل الحاضرين يبدون أسفهم على حال الإعلام، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)