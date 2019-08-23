الأهلي يكتسح اطلع برة الجنوب سوداني ويحقق رقماً قياسياً في تاريخ أندية مصر

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان، بفوز عريض هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، عبر تاريخها.
وأمطر الفارس الأحمر، شباك، نظيره، اطلع بره، بتسعة اهداف دون مقابل، في إياب الدور التمهيدي (دور الـ 64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا .
حملت أهداف المارد الأحمر توقيع كل من، حسين الشحات”هاتريك” و”هدفين” لكل من، حمدي فتحي وصلاح محسن، وهدف لكل من ، أحمد فتحي ومصطفي سالم بالخطأ في مرماه.
وكان نادي القرن، قد فاز على بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم ايضا ببرج العرب، الأحد قبل الماضى، ليعبر الأهلي لدور الـ32، بمجموع المباراتين بنتيجة 13- 0 .
موقع سبورت 360