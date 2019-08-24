نهاية المباراة.. مباراة ليفربول وأرسنال (3ـ 1) في الدوري الإنجليزي

نهاية المباراة أرسنال متقدم بثلاث أهداف أحرزها محمد صلاح في الدقيقة 49 والدقيقة 58، بينما أحرز جويل ماتيب هدفه في الدقيقة 41.
الهدف الوحيد للأرسنال أحرزه لوكاس توريرا
نهاية المباراة 3 – 1 لصالح ليفربول
تبديل ثالث وأخير في صفوف أرسنال… دخول هنريك مخيتاريان وخروج ماتيو جيوندوزي
20:19
الدقيقة 86.. التغيير الثالث في صفوف الريدز.. خروج فيرمينو ودخول لالانا
20:17
وصلت الكرة لى أوباميانج داخل منطقة الجزاء الذي مرر الكرة بعرض الملعب إلى لوكاس توريرا الذي سدد الكرة لكن اصطدمت في هندرسون وعادت إلى توريرا من جديد الذي سددها من جديد مرت على يسار أدريان وسكنت الشباك
20:14
الهدف الأول للأرسنال في الدقيقة 85
الدقيقة 83.. .الريدز متقدم 3 مقابل لا شيء أمام الأرسنال
20:11
دخول المهاجم لاكازيت وخروج جوي ويلوك في صفوف الأرسنال.
دخول أليكس تشامبيرلين وخروج ساديو مامني مهاجم ليفربول.
20:10
دخول أليكس تشامبيرلين وخروج ساديو مامني مهاجم ليفربول.
فوز ليفربول اليوم يجعله يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط
20:09
شارك محمد صلاح بـ8 اهداف في 6 مباريات ضد ارسنال بالبريمرليغ
20:08
عرضية رائعة من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسرى حولها محمد صلاح من داخل منطقة الست ياردات برأسية قوية مرت أعلى من المرمى.
طوفان من الريدز على مرمى لينو، تسديدة قوية راعئة من أرنولد من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في جرانيت شاكا وابتعدت عن مناطق الخطورة.
استحواذ من لاعبي ليفربول على الكرة وسط الملعب
20:02
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وأرسنال، بتقدم الريدز بثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
اسبوتنك
1 التعليقات
ابواحمد
2019/08/24 at 8:56 م (UTC 2) رابط التعليق
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