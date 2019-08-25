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ثقافة وفنون

2019/08/25

2019/08/25


شهد المهندس .. (حبيبتي بستلطفها وما داير زول يعرفها)!!



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المذيعة المدهشة شهد المهندس أقرت في حوار أجرى معها بأنها مغنية ممتاز حين قالت إنها كل يوم تدندن بأغنية ما، وتستمر معها حتى اليوم التالي، ودائماً ما تردد (حبيبتي بستلطفها)، إذ لها معها موقف مع والدتها (ثريا مصطفى)، فقد كانت تقوم بإحلال وإبدال في نص الأغنية لتصبح (حبيبتي بستلطفها دي ثريا بت مصطفى)، كما أنها تردد (بتتعلم من الأيام) للموسيقار محمد الأمين، بحسب صحيفة الأهرام اليوم.

الخرطوم (كوش نيوز)

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4 التعليقات

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      1. 1
        محمد ابراهيم

        2019/08/25 at 12:38 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالله استفدنا شنو… خليكم ناس جاديين….

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      2. 2
        عباس

        2019/08/25 at 12:40 م (UTC 2) رابط التعليق

        وين اخبار لوشي عشان تتم الناقصة

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      3. 3
        عزالدين وديدي

        2019/08/25 at 12:49 م (UTC 2) رابط التعليق

        حلاص دا عهد الديمقراطية والتبرج. الا تستحي يا أمة الله من هذا اللبس الفاضح؟

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      4. 4
        محمد السناري

        2019/08/25 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق

        ونحن نستفيد شنو من انها بتدندن وبتحب الاغنية دي وما بتحب دي !!
        دي عدم موضوعية

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