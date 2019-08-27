البعيو كان مؤذناً في مسجد الشيخ محمد المصطفى

كشف الشيخ المثير للجدل محمد المصطفى عبد القادر في فيديو تم تداوله بكثافة خلال اليومين الماضيين في وسائل التواصل الاجتماعي، عن معلومة مهمة للغاية، حيث ذكر في الفيديو بأن الفنان عبد الله البعيو كان (مؤذن) مسجده قبل عودته الأخيرة للغِناء .
وأضاف محمد المصطفى بأن البعيو أعلن اعتزاله الغناء في خواتيم السبعينيات، قبل أن يزوره في المسجد ويحكي له عن أسباب اعتزاله، حيث كان مؤمناً تماماً بأن الغناء حرام.
وأضاف المصطفى بأنه كان سعيداً جداً بذلك الخبر وتلك (التوبة)، حتى أنه طلب من البعيو بأن يكون مؤذناً للمسجد، ليوافق الأخير ويبدأ فعلياً في رفع النداء للصلوات بمسجد الشيخ محمد المصطفى .
وحكى المصطفى أيضاً خلال مقطع الفيديو عن أسباب عدم استمرار البعيو في الطريق الذي رسمه لنفسه، حيث تراجع البعيو عن قرار الاعتزال بسبب إصرار وضغوطات عدد من أصدقائه ومعجبيه، ليعود من جديد للساحة الفنية .
صحيفة السوداني