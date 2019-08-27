لجنة الانضباط توقف لاعب المريخ بكري المدينة عام ونصف

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رياضية
2019/08/27
2019/08/27
أوقفت لجنة الإنضباط بالاتحاد السواني لكرة القدم في اجتماعها المُنعقد في هذه الإثناء لاعب المريخ بكري المدينة لمُدة عام ونصف العام، وتسري العقوبة إعتباراً من اليوم .
وأكدت اللجنة أن العقوبة تسري داخلياً.
باج نيوز
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