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رياضية

2019/08/27

2019/08/27


لجنة الانضباط توقف لاعب المريخ بكري المدينة عام ونصف



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أوقفت لجنة الإنضباط بالاتحاد السواني لكرة القدم في اجتماعها المُنعقد في هذه الإثناء لاعب المريخ بكري المدينة لمُدة عام ونصف العام، وتسري العقوبة إعتباراً من اليوم .

 

وأكدت اللجنة أن العقوبة تسري داخلياً.

 

 

 

باج نيوز

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