المنتخب الوطني يعلن قائمة المواجهة أمام تشاد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة لاعبي المنتخب الذين وقع عليهم الاختيار في كلية المنتخب الاول للانضمام في معسكر مقفول، عدا لاعبي المريخ، الذين سيتجمعوا يوم الاحد القادم ويبلغ العدد (20) لاعباً من خمسة أندية.
ويأتي هذا لمواجهة منتخب تشاد في الدور التمهيدي من تصفيات افريقيا لكأس العالم في قطر 2022م، والتي تقام في الخامس من الشهر القادم في انجمينا ذهاباً، وإياباً في الخرطوم يوم 10 من الشهر ذاته. واللاعبون كلاً من: يونس الطيب، السموأل ميرغني، أطهر الطاهر، عبداللطيف بويا، أبوعاقلة عبد الله، نزار حامد، نصر الدين الشغيل، حسين الجريف، ومحمد موسى الضي (الهلال)، علي ابوعشرين، أمير كمال، أحمد آدم، محمد الرشيد، رمضان عجب، وأحمد حامد (المريخ)، ياسر مزمل، وصلاح عادل (الأهلي شندي)، مصطفى كرشوم، وعزام عادل (الخرطوم الوطني)، معاذ عبد الرحيم (الهلال الأبيض).
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