الديبة عن إيقاف بكري المدينة: كان يجب”سجنه”

أقرّ المدرب محمد محي الدين الديبة بأنّ العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني ضد لاعب المريخ بكري المدينة إعدامية، وأنّها ليست منطقية، وأنّه كان الأفضل سجنه بدلاً عن إيقافه.
و”الثلاثاء”، أوقفت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لاعب المريخ بكري المدينة لعامٍ ونصف بسبب ما حدث منه في مباراة فريقه أمام هلال الأبيض.
وكانت لجنة الاستئنافات بالاتحاد قد ألغت العقوبة الصادرة مسبقًا من لجنة الانضباط ضد بكري المدينة بالإيقاف لعام ونصف وطالبت باستدعاء اللاعب والاستماع إلى دفوعاته.
وقال الديبة في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ أعضاء لجنتي الانضباط والاستئنافات بالاتحاد العام عبارة عن”شيالين”، لافتًا إلى أنّه لا توجد عقوبة تصل إلى الإيقاف لعام ونصف.
وأضاف” اللائحة تعاقب أيّ لاعب يخطئ بالإيقاف بالمباريات فقط، لكّن في اعتقادي هنالك ترّصد ضد بكري المدينة، وكان يجب أنّ يتم سجنه بدلاً عن معاقبته بالإيقاف”.
وفجّرت العقوبة التي صدرت ضد اللاعب بكري المدينة الأوضاع في نادي المريخ، بعدما أعلنت جماهيره عن مليونية اليوم”الخميس” للتظاهر ضد اتحاد كرة القدم السوداني ورئيسه.
: باج نيوز