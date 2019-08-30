اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 30 اغسطس 2019م

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2 التعليقات
Ahmed
2019/08/30 at 4:33 م (UTC 2) رابط التعليق
المهدي قال انو اغلبية السودانيين ما مسلمين .كيف الكلام دا ؟ اذا الجنوب و انفصل ، انت اعمل احصاء ان شاء الله بي الرقم الوطني ، لكن هذا ان دلة يدل على انو المهدي إن صحة التعبير انه مهدي لكنه شمساسي بتفلسف ، لكن كما يقول المثل السوداني الكبر عذر لكني شخصياً لا اعذرك حتى لو كنت جُلُك (scraps man)
فيصل الغالى
2019/08/30 at 9:53 م (UTC 2) رابط التعليق
( تجمّع القضاة يدعو لمليونية ويتمسّك بمولانا عبد القادر ) … هذا هو العنوان في أحد الصحف حيث أن عبدالقادر هذا رفضه المجلس العسكرى ليكون رئيس القضاء وهو مُرشح الحرية والتغيير بسبب مواقفه السابقة ضد المجلس العسكرى وهذا من حق المجلس العسكرى ، وها هم حتى ( القضاة ) يهددون بـــــ( المليونية ) ليفرضوا زميلهم هذا كرئيس للقضاء !