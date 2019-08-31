المريخ السوداني يسقط في فخ التعادل أمام الوداد البيضاوي و”إبراهومة”: لعبنا بـ”16″ لاعبًا

اكتفى المريخ السوداني بالتعادل بهدفٍ لكلٍ أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي جرت مساء يوم”السبت” ضمن ذهاب دور الـ”32″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكان السماني الصاوي قد وضع المريخ في المقدمة بعد مرور أربع دقائق فقط، قبل أنّ يدرك محمد النهيري هدف التعادل في الدقيقة الـ”50″.
وسيكون المريخ في حاجة إلى الفوز في مباراة الإياب التي ستقام في الثالث عشر من الشهر القادم بالمغرب لضمان التأهل إلى دور الـ”16″ من البطولة العربية.
وأقرّ المدير الفني للفرقة الحمراء إبراهيم حسين بأنّه خاض مباراته أمام الوداد البيضاوي وسط ظروفٍ متباينة للغاية بعدما ضربت الغيابات صفوف فريقه ما جعله يواجه منافسه بـ”16″ لاعبًا فقط، كاشفًا عن أنّه أدّى اللقاء وفق ما أتيح له من عناصر.
وقال المدرب الشهير بـ”الديسكو” في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم”السبت” بعد نهاية المباراة إنّ فريقه افتقد لعدد من اللاعبين بقيادة أمير كمال،صلاح نمر، رمضان عجب، وبكري المدينة.
وأضاف” خضنا اللقاء وسط غياب كلٍ من أمير كمال، ورمضان عجب، وصلاح نمر، وبكري المدينة لأسبابٍ مختلفة، وأعتقد أنّ هذا كان له تأثير كبير في مستوى الفريق ولكّن في النهاية لعبنا بشكلٍ جيّد”.
وحسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة المريخ السوداني والوداد البيضاوي ضمن ذهاب دور الـ”32″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأوضح إبراهيم حسين أنّه دخل المباراة دون اكتمال القائمة أمام الوداد البيضاوي، مشيرًا إلى أنّ البدائل نجحت في تقديم مستوى مثالي برغم من ابتعاد بعضهم عن المشاركة لفترة طويلة.
وتابع”البدائل استطاعت أنّ تجتاز التجربة بشكلٍ كبير، وأنا سعيد لمستوياتهم دون شك”.
يشار إلى أنّ المريخ سيخوض مباراة الإياب بالمغرب أمام الوداد البيضاوي في الثالث عشر من الشهر الحالي وسيكون في حاجةٍ إلى الفوز بهدفٍ لضمان استمراره في البطولة العربية.
الخرطوم: باج نيوز