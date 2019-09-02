عرض مغرٍ لـ(ملكة العفوية) من قناة كبيرة ..!

أكدت مصادر مُطّلعة عن تلقِّي المذيعة عفاف حسن أمين لعرض مُغرٍ من إحدى القنوات الكبيرة، والتي قامّت مؤخراً بضم عددٍ من ألمع المذيعين الموجودين في الساحة الإعلامية، وزادت المصادر أنّ عفاف لم تُبدِ مُوافقتها أو رفضها للعرض، وطلبت من مبعوث القناة منحها مُهلة للتفكير في الموضوع بِرُمته.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عارف
2019/09/03 at 8:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ابيخ مقدمة برامج ..مملة وكلاما كلو عبط وهبل. .وواضعا قداما طبق وبرش وسكسك وقفة وشوية كراكيب. .وعاملا فيها خفيفة ..انا شخصيا ما بطيقا. .دا رأي حقي براي. .