(الانتباهة) تكشف وجهة بكري المدينة القادمة

اكد مصدر لـ (الإنتباهة) ان لاعب المريخ بكرى المدينة قدم مفاجأة جديدة للمجلس برفضه العرض العراقى من نادى القوة الجوية، كاشفاً عن عرض جديد مقدم من نادى ظفار العمانى، وكشف المصدر ان اللاعب طالب المجلس بحصرية التفاوض بينه وبين النادى العمانى، لأن عقده ينتهى مع المريخ في نوفمبر القادم.
وتفيد المتابعات بأن مدرب المريخ السابق التونسى يامن الزلفانى والمدير الفنى الحالى لظفار هو من اقنع اللاعب بالعدول عن العرض العراقى للاستفادة من خدماته، خاصة ان التونسى يعلم الامكانات الكبيرة لبكرى المدينة بعد حمله الفريق في عهده الى الدور نصف النهائى لدورى ابطال العرب في نسخته السابقة.
واشار اللاعب في تصريحات صحفية الى رغبة نادي القوة الجوية العراقي في خدماته مع وجود بعض العروض الأخرى من اندية خليجية، وقال إنه استقبل اتصالات من بعض الوكلاء لبحث التعاقد معه وتسويقه، ونبه المصدر الى ان مجلس المريخ طلب منه تجديد عقده لفترة قادمة حتى تتسنى له فرصة الاحتراف في النادى العمانى، غير ان اللاعب ابدى مرونة كبيرة في هذا الشرط، مشيراً الى انه باستطاعته اللعب في الدورى العمانى على سبيل الاعارة الى حين توفيق اوضاعه مستقبلاً بالمريخ، واوضح المصدر ان بكرى حسم امره بشكل كامل بالتوجه الى عمان للتوقيع مع ظفار بعد تجميد نشاطه محلياً من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السودانى لكرة القدم لعام وستة اشهر.
الانتباهة
1 التعليقات
عمك تنقو
2019/09/03 at 9:54 م (UTC 2) رابط التعليق
بكري العحوز لن يحترف في اي مكان