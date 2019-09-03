هيثم مصطفى يعود إلى الهلال

أعلن نادي الهلال السوداني عن تعيين الكابتن هيثم مصطفى في منصب المدرب العام إلى جانب المدير الفني صلاح أحمد آدم خلال المرحلة المقبلة في إطار التعديلات التي يجريها المجلس على الطاقم الفني بعد مغادرة التونسي نبيل الكوكي مؤخرًا.
وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال اليوم”الثلاثاء” إنّه تمّ تعيين الكابتن محمود جبارة السادة مديرًا للكرة، فيم تمّ تحويل عبد المنعم جميل من منصب مدير الكرة ليكون مديرًا لـ”الجوهرة الزرقاء”.
وودّع الهلال بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال رغم تفوقه بهدفين دون مقابل في المباراة التي خاضها أمام الوصل الإماراتي.
وينافس الهلال في دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه أنيمبا النيجيري في دور الـ”32″ بدوري أبطال أفريقيا، وذلك في الثالث عشر من الشهر الجاري.
باج نيوز
1 التعليقات
kimo
2019/09/03 at 10:31 م (UTC 2) رابط التعليق
اعتقد خطوة غير إيجابية بإعادة هيثم مصطفى ليكون مساعد مدرب فى الهلال ،هيثم مصطفى هو الكابتن الوحيد الذى كوى وشوى جماهير الهلال بعد توقيعه للمريخ ،ارشح مجدى مرجان او حمد كمال او حداثه والخ اين خبرة هيثم فى التدريب ،المجاملة الوهمية ما بتفيد الهلال بشئ ،فليذهب هيثم الى مذبلة التاريخ