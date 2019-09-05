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ثقافة وفنون

2019/09/05

2019/09/05


شول منوت: (أنا بخير يا جماعة) ..!



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ظهر المطرب الشاب شول منوت عبر تسجيل فيديو برفقة أحد الناشطين بعد انطلاق شائعة وفاته، وتحدث الناشط عبر الفيديو قائلاً: (نحن الآن أمام الميدان الذي يجاور مستشفى أبو عنجة بأم درمان وبرفقتي المطرب شول وهو بخير لكنه حزين على انتشار خبر وفاته)، وتحدث شول بصوت متهالك قائلاً: “أنا بخير يا جماعة”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        ساخرون

        2019/09/05 at 6:19 م (UTC 2) رابط التعليق

        ما بعرف ليه مسلطين على الكابلي وعليك يا شول

        كأنهم منتظرين موتكم

        يوم والتاني : اوفاة الفنان الكبير الكابلي

        يوم والتاني وفاة الفنان الشاب شول منوت

        برضو الوطن في شراييني …..وطنياااوو

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