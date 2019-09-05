شول منوت: (أنا بخير يا جماعة) ..!

ظهر المطرب الشاب شول منوت عبر تسجيل فيديو برفقة أحد الناشطين بعد انطلاق شائعة وفاته، وتحدث الناشط عبر الفيديو قائلاً: (نحن الآن أمام الميدان الذي يجاور مستشفى أبو عنجة بأم درمان وبرفقتي المطرب شول وهو بخير لكنه حزين على انتشار خبر وفاته)، وتحدث شول بصوت متهالك قائلاً: “أنا بخير يا جماعة”، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ساخرون
2019/09/05 at 6:19 م (UTC 2) رابط التعليق
ما بعرف ليه مسلطين على الكابلي وعليك يا شول
كأنهم منتظرين موتكم
يوم والتاني : اوفاة الفنان الكبير الكابلي
يوم والتاني وفاة الفنان الشاب شول منوت
برضو الوطن في شراييني …..وطنياااوو